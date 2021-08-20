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Литва анонсировала сроки завершения строительства забора на границе с Беларусью
20.08.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Европейские подходы демонстрирует и Литва. Вильнюс планирует закончить строительство забора на границе с Беларусью до сентября 2022 года. Это сообщило министерство внутренних дел страны. На возведение барьера выделят 152 миллиона евро.
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Европейские подходы демонстрирует и Литва. Вильнюс планирует закончить строительство забора на границе с Беларусью до сентября 2022 года. Это сообщило министерство...
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