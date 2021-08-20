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Литва анонсировала сроки завершения строительства забора на границе с Беларусью

20.08.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Европейские подходы демонстрирует и Литва. Вильнюс планирует закончить строительство забора на границе с Беларусью до сентября 2022 года. Это сообщило министерство внутренних дел страны. На возведение барьера выделят 152 миллиона евро.

Согласно проекту, протяженность ограждения превысит 500 километров


Минимальная высота - 4 метра. Таким способом Литва пытается бороться с наплывом нелегальных мигрантов.


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Европейские подходы демонстрирует и Литва. Вильнюс планирует закончить строительство забора на границе с Беларусью до сентября 2022 года. Это сообщило министерство...
 
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