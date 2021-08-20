Ситуация на белорусско-польской границе - Польша не прекращает попытки вытеснения беженцев

Источник материала: БT

Польша не прекращает попытки вытеснения беженцев. Непосредственно на белорусско-польской границе гродненские пограничники 18 августа обнаружили четверых человек неславянской внешности. Мужчин насильно вытесняли на территорию нашей страны. Мигранты пояснили, что польские пограничники доставили их к границе с Беларусью, при том что один явно нуждался в помощи. Для оказания неотложной помощи уже наши пограничники вызвали медиков.

Мужчину в критическом состоянии отвезли в больницу в Гродно. Оставшиеся отказались от помощи и заявили, что продолжат просить предоставления статуса беженца в странах ЕС.





