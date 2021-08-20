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Ситуация на белорусско-польской границе - Польша не прекращает попытки вытеснения беженцев

20.08.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Польша не прекращает попытки вытеснения беженцев. Непосредственно на белорусско-польской границе гродненские пограничники 18 августа обнаружили четверых человек неславянской внешности. Мужчин насильно вытесняли на территорию нашей страны. Мигранты пояснили, что польские пограничники  доставили их к  границе с Беларусью, при том что один явно нуждался в помощи. Для оказания неотложной  помощи уже наши пограничники вызвали медиков. 

Мужчину в критическом состоянии отвезли в больницу в Гродно. Оставшиеся отказались от помощи  и заявили, что продолжат просить предоставления статуса беженца в странах ЕС.


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Теги: Гродно
 
 
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Польша не прекращает попытки вытеснения беженцев. Непосредственно на белорусско-польской границе гродненские пограничники 18 августа обнаружили четверых человек...
 
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