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Ситуация на белорусско-польской границе - Польша не прекращает попытки вытеснения беженцев
20.08.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Польша не прекращает попытки вытеснения беженцев. Непосредственно на белорусско-польской границе гродненские пограничники 18 августа обнаружили четверых человек неславянской внешности. Мужчин насильно вытесняли на территорию нашей страны. Мигранты пояснили, что польские пограничники доставили их к границе с Беларусью, при том что один явно нуждался в помощи. Для оказания неотложной помощи уже наши пограничники вызвали медиков.
Мужчину в критическом состоянии отвезли в больницу в Гродно. Оставшиеся отказались от помощи и заявили, что продолжат просить предоставления статуса беженца в странах ЕС.
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Польша не прекращает попытки вытеснения беженцев. Непосредственно на белорусско-польской границе гродненские пограничники 18 августа обнаружили четверых человек...
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