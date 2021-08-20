|
Экс-канцлер Германии: Итоги операции в Афганистане - катастрофа для НАТО
20.08.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Экс-канцлер Германии назвал итоги операции в Афганистане катастрофой для НАТО. Герхард Шредер убежден: "решающую ответственность" нужно искать не в Берлине, а в Вашингтоне.
Боевики движения "Талибан" проводят обыски в закрытых консульствах Индии
На улицах Афганистана сохраняется напряжение. Из страны приходят кадры недружественных действий талибов по отношению к местным жителями. На видео исламисты отняли у проезжающего мотоциклиста старый афганский флаг и дали пощечину. Тяжелой остается ситуация и на подступах к аэропорту Кабула. Афганцы не теряют надежды улететь - американские военные сдерживают прорыв местных жителей дымом и оружием. Родители пытаются передавать военным своих детей, чтобы спасти хотя бы их жизни.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-канцлер Германии назвал итоги операции в Афганистане катастрофой для НАТО. Герхард Шредер убежден: "решающую ответственность" нужно искать не в Берлине, а в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)