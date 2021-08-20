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В Ростовской области пассажирский микроавтобус попал в смертельную аварию

20.08.2021 21:07 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате столкновения пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля в Ростовской области пострадали 11 человек, одна из пострадавших впоследствии умерла в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды регионального управления ГИБДД России.

Авария произошла в 17.40 на 8-м км дороги Сальск - Яшалта в Сальском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Tiida при выходе из затяжного поворота зацепил правую обочину на мокрой дороге - автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью".

С места ДТП до приезда наряда ГИБДД скорая помощь доставила в больницу 11 человек, в том числе 11-летнюю девочку. Пять пострадавших находились в легковом автомобиле, шесть - в микроавтобусе. По предварительным данным, трое пострадавших в тяжелом состоянии.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В результате столкновения пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля в Ростовской области пострадали 11 человек, одна из пострадавших впоследствии...
 
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