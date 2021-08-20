ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Р. Эрдоган: Турция не намерена превращаться в европейский склад для мигрантов

20.08.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В связи с растущим потоком беженцев из Афганистана президент Турции выступил с предупреждением. Оно адресовано правительствам стран ЕС, которые старательно избегают принимать у себя людей, спасающихся от талибов.

Реджеп Эрдоган, президент Турции:

Мы должны напомнить европейским друзьям вот что: Европа, которая привлекает миллионы беженцев, не должна замыкать границы и изолировать своих благополучных граждан от внешних проблем. При таком поведении Европа не просто нарушала бы международные права, но и отвергала бы гуманистические ценности. У Турции нет долга, ответственности или обязанности превращаться в накопитель для беженцев.

Десятки беженцев утонули у берегов Испании

У испанских берегов сегодня затонуло очередное судно с беженцами из Африки. Точные сведения о количестве жертв отсутствуют - предположительно погибли 37 человек. Спасти испанцам удалось меньше половины пассажиров злополучного судна.


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с растущим потоком беженцев из Афганистана президент Турции выступил с предупреждением. Оно адресовано правительствам стран ЕС, которые старательно...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Ростовской области пассажирский микроавтобус попал в смертельную аварию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by