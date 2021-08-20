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Р. Эрдоган: Турция не намерена превращаться в европейский склад для мигрантов
20.08.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В связи с растущим потоком беженцев из Афганистана президент Турции выступил с предупреждением. Оно адресовано правительствам стран ЕС, которые старательно избегают принимать у себя людей, спасающихся от талибов.
Реджеп Эрдоган, президент Турции:
Мы должны напомнить европейским друзьям вот что: Европа, которая привлекает миллионы беженцев, не должна замыкать границы и изолировать своих благополучных граждан от внешних проблем. При таком поведении Европа не просто нарушала бы международные права, но и отвергала бы гуманистические ценности. У Турции нет долга, ответственности или обязанности превращаться в накопитель для беженцев.
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В связи с растущим потоком беженцев из Афганистана президент Турции выступил с предупреждением. Оно адресовано правительствам стран ЕС, которые старательно...
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