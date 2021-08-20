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В Марселе произошла стрельба, ранены два человека
20.08.2021 23:49 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрельба произошла около торгового центра во французском Марселе, ранены два человека, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в 10-м округе Марселя. Один человек был ранен в живот. Он был известен правоохранительным органам. Второму пострадавшему были нанесены удары. На месте работает полиция и спасательные службы.-0-
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Инцидент произошел в 10-м округе Марселя. Один человек был ранен в живот. Второму пострадавшему были нанесены удары.
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