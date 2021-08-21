Президент США: При попытке помешать эвакуации из Кабула последует ответ

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При попытке помешать эвакуации из Кабула последует ответ. Это заявил президент США. Великобритания же утверждает, что воздушный мост с Кабулом прекратит функционировать в ближайшие 5 суток. Поэтому выбраться из страны сможет далеко не каждый. Некоторые афганцы не могут уехать из-за отсутствия документов. Ранее сотрудники посольства США сожгли их паспорта. Так, по словам дипломатов, они спасали личные данные местных жителей от новой власти.