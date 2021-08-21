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Президент США: При попытке помешать эвакуации из Кабула последует ответ

21.08.2021 12:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

При попытке помешать эвакуации из Кабула последует ответ. Это заявил президент США. Великобритания же утверждает, что воздушный мост с Кабулом прекратит функционировать в ближайшие 5 суток. Поэтому выбраться из страны сможет далеко не каждый. Некоторые афганцы не могут уехать из-за отсутствия документов. Ранее сотрудники посольства США сожгли их паспорта. Так, по словам дипломатов, они спасали личные данные местных жителей от новой власти. 

Нарастает напряжение и на улицах страны

Сожжены парк с аттракционами и футбольное поле в Шебергане. На витринах салонов красоты в Кабуле изображения лиц девушек замазаны краской. Некоторые вывески и вовсе сорваны с фасадов зданий.



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При попытке помешать эвакуации из Кабула последует ответ. Это заявил президент США. Великобритания же утверждает, что воздушный мост с Кабулом прекратит...
 
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