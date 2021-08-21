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Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram, чтобы размещать в своем аккаунте истории афганцев
21.08.2021 16:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Афганистане появится новая политическая система управления. "Талибан" представит ее в ближайшее время.
Говорится, что она будет сфокусирована на защите интересов населения. Тем временем на улицах страны нарастает напряжение. Несмотря на ранее заявленные гарантии талибов о безопасности, они казнили очередного высокопоставленного командира Вооруженных сил Афганистана.
Сожжены парк с аттракционами и футбольное поле в Шебергане.
На витринах салонов красоты в Кабуле изображения лиц девушек замазаны краской. Некоторые вывески и вовсе сорваны с фасадов зданий.
После заявлений Лондона, что воздушный мост с Кабулом прекратит функционировать в ближайшие 5 суток, люди пытались прорваться в зону вылета. Американские военные снова открыли огонь.
Байден заявил о безопасности аэропорта Кабула
Тем временем Президент США Джо Байден заявил, что аэропорт Кабула безопасен и хаоса больше нет. Но там тысячи людей. Даже на подступах к воздушной гавани пробки и давка. На следующем видео военнослужащие Турции и Азербайджана спасают афганских детей, перенося их на руках за периметр.
Проблемой прониклась Анджелина Джоли. Голливудская актриса зарегистрировалась в Instagram, чтобы размещать в своем аккаунте истории афганцев. Не прошло и несколько часов с момента создания страницы, а на нее уже подписались 5 миллионов человек. В первой публикации спецпосланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев - письмо афганской девочки-подростка, которая описывает ситуацию в стране глазами ребенка.
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В Афганистане появится новая политическая система управления. "Талибан" представит ее в ближайшее время. Говорится, что она будет сфокусирована на защите...
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