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Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram, чтобы размещать в своем аккаунте истории афганцев

21.08.2021 16:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Афганистане  появится новая политическая система управления. "Талибан" представит ее в ближайшее время. 

Говорится, что она будет сфокусирована на защите интересов населения. Тем временем на улицах страны нарастает напряжение. Несмотря на ранее заявленные гарантии талибов о безопасности, они казнили очередного высокопоставленного командира Вооруженных сил Афганистана.

  Сожжены парк с аттракционами и футбольное поле в Шебергане.

На витринах салонов красоты в Кабуле изображения лиц девушек замазаны краской. Некоторые вывески и вовсе сорваны с фасадов зданий. 

После заявлений Лондона, что воздушный мост с Кабулом прекратит функционировать в ближайшие 5 суток, люди пытались прорваться в зону вылета. Американские военные снова открыли огонь.

Байден заявил о безопасности аэропорта Кабула 

Тем временем Президент США Джо Байден заявил, что аэропорт Кабула безопасен и хаоса больше нет. Но там тысячи людей. Даже на подступах к воздушной гавани пробки и давка. На следующем видео военнослужащие Турции и Азербайджана спасают афганских детей, перенося их на руках за периметр.

Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram, чтобы размещать в своем аккаунте истории афганцев

Проблемой прониклась Анджелина Джоли.  Голливудская актриса  зарегистрировалась в Instagram, чтобы размещать в своем аккаунте истории афганцев. Не прошло и несколько часов с момента создания страницы, а на нее уже подписались 5 миллионов человек. В первой публикации спецпосланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев - письмо афганской девочки-подростка, которая описывает ситуацию в стране глазами ребенка. 


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В Афганистане  появится новая политическая система управления. "Талибан" представит ее в ближайшее время.  Говорится, что она будет сфокусирована на защите...
 
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