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Украинские верующие против раскола православной церкви - митинг возле Верховной рады в Киеве
21.08.2021 16:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Украине тысячи прихожан УПЦ требуют не раскалывать православие. Верующие демонстранты устроили митинг возле здания Верховной рады в Киеве. В эти минуты там проходит встреча председателя парламента Дмитрия Разумкова и Патриарха Константинопольского Варфоломея.
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В Украине тысячи прихожан УПЦ требуют не раскалывать православие. Верующие демонстранты устроили митинг возле здания Верховной рады в Киеве. В эти минуты там...
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