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Украинские верующие против раскола православной церкви - митинг возле Верховной рады в Киеве

21.08.2021 16:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Украине тысячи прихожан УПЦ требуют не раскалывать православие. Верующие демонстранты устроили митинг возле здания Верховной рады в Киеве. В эти минуты там проходит встреча председателя парламента Дмитрия Разумкова и Патриарха Константинопольского Варфоломея.

Протестующие призывают отказаться от политики раскола православия и поддержки неканонической церкви в Украине.
 Участники акции скандируют: "Варфоломей, мы тебя не звали!". Плакаты у митингующих отбирают сотрудники полиции.




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В Украине тысячи прихожан УПЦ требуют не раскалывать православие. Верующие демонстранты устроили митинг возле здания Верховной рады в Киеве. В эти минуты там...
 
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