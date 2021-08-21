Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический шторм "Генри" в субботу усилился до урагана первой категории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, предупреждение об урагане объявлено для некоторых районах острова Лог-Айленд, штатов Коннектикут и Род-Айленд, расположенных на северо-востоке США. В регионе в субботу вечером или в воскресенье утром ожидаются штормовые волны и сильные дожди.

На данный момент максимальная скорость ветра в пределах стихии составляет 33,5 м/с. Ураган находится на расстоянии около 748 км к югу от острова Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк) и движется на северо-запад со скоростью примерно 9,8 м/с.-0-