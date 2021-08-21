ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тропический шторм "Генри" усилился до урагана

21.08.2021 19:43 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический шторм "Генри" в субботу усилился до урагана первой категории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, предупреждение об урагане объявлено для некоторых районах острова Лог-Айленд, штатов Коннектикут и Род-Айленд, расположенных на северо-востоке США. В регионе в субботу вечером или в воскресенье утром ожидаются штормовые волны и сильные дожди.

На данный момент максимальная скорость ветра в пределах стихии составляет 33,5 м/с. Ураган находится на расстоянии около 748 км к югу от острова Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк) и движется на северо-запад со скоростью примерно 9,8 м/с.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предупреждение об урагане объявлено для некоторых районах острова Лог-Айленд, штатов Коннектикут и Род-Айленд, расположенных на северо-востоке США.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Власти Китая призвали граждан вступать в брак в молодом возрасте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by