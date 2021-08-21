Семь человек погибли в столкновении военнослужащих и членов банды на западе Мексики

Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа военнослужащих подверглась нападению в штате Мичоакан на западе Мексики. В ходе столкновения были ликвидированы шестеро участников атаки, при этом один солдат погиб. Такую информацию сообщает ТАСС.

Представителям властей удалось задержать одного из нападавших. На месте столкновения были изъяты восемь единиц огнестрельного оружия и боеприпасы. В прокуратуре считают, что шестеро ликвидированных гражданских лиц входили в одну из банд, орудующих в штате.

По официальным данным, с 2019 по 2020 год число нападений на представителей федеральных силовых структур в Мексике выросло более чем на 60%, с 293 до 469. В прошлом году властям удалось задержать 380 участников таких атак, еще 297 были уничтожены.

В 2020 году в латиноамериканской стране, согласно официальным данным, было совершено 34,5 тыс. умышленных убийств. В апреле эксперты мексиканской неправительственной организации "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции" включили 18 городов страны в список 50 самых опасных в мире. Первое место занял город Селайя в штате Гуанахуато в центральной части республики.-0-