Источник материала: БелТА

В еще одном эксперименте участники слушали одни и те же музыкальные отрезки, а затем оценивали, насколько полно они звучат. Выяснилось, что слушатели задерживались дольше на мелодиях, которые заканчивались большей неопределенностью.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ученые узнали о способности мозга предсказывать будущее Выяснилось, что слушатели задерживались дольше на мелодиях, которые заканчивались большей неопределенностью.