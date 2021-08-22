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Ураган "Грейс" обрушился на Мексику - скорость ветра достигает 120 км\ч

22.08.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Ураган "Грейс" обрушился на мексиканский полуостров Юкатан и движется в направлении США. В городах Мексики стихия стала причиной многочисленных разрушений и наводнений. Жертвами смертоносных селевых потоков стали по меньшей мере 8 человек. Скорость ветра достигает 120 километров в час. Без электричества осталось более 300 тысяч человек. Спасательные службы Мехико готовятся к скорому приходу "Грейс" в столицу страны. В связи с надвигающимся ураганом, чрезвычайное положение объявлено также  в нескольких штатах США.

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Ураган "Грейс" обрушился на мексиканский полуостров Юкатан и движется в направлении США. В городах Мексики стихия стала причиной многочисленных разрушений и...
 
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