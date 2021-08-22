На Гаити нужда и голод провоцируют настоящие побоища за скудную гуманитарную помощь

Источник материала: БT

Брошенными на произвол судьбы оказались жители Гаити. Неделю назад страну сотрясло мощное землетрясение. Число погибших уже превышает 2 200 человек. В медицинской помощи нуждаются 12 тысяч пострадавших. Разрушено 100 тысяч зданий, в том числе больницы. Уничтожена инфраструктура. К горечи траура добавились нужда и голод. В попытках получить мешок муки или ящик консервов обездоленные гаитяне устраивают настоящие побоища за скудную гуманитарную помощь.





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