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На Гаити нужда и голод провоцируют настоящие побоища за скудную гуманитарную помощь

22.08.2021 20:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Брошенными на произвол судьбы оказались жители Гаити. Неделю назад страну сотрясло мощное землетрясение. Число погибших уже превышает 2 200 человек. В медицинской помощи нуждаются 12 тысяч пострадавших. Разрушено 100 тысяч зданий, в том числе больницы. Уничтожена инфраструктура. К горечи траура добавились нужда и голод. В попытках получить мешок муки или ящик консервов обездоленные гаитяне устраивают настоящие побоища за скудную гуманитарную помощь.


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Брошенными на произвол судьбы оказались жители Гаити. Неделю назад страну сотрясло мощное землетрясение. Число погибших уже превышает 2 200 человек. В медицинской...
 
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