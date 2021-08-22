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Елизавета II наняла адвокатов против принца Гарри и Меган Маркл

22.08.2021 21:05 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Королева Великобритании Елизавета II собирается подать на принца Гарри и его жену Меган Маркл в суд, если они будут обнародовать правду о жизни Букингемского дворца. Она уже наняла для этого команду юристов, сообщает МИР 24.

Елизавету II обеспокоило известие о том, что принц Гарри планирует выпустить откровенные мемуары. Отмечается, что эти мемуары будут охватывать жизнь младшего внука Елизаветы II с детства до наших дней, в том числе военную службу в Афганистане и опыт отцовства. При этом эксперты сообщают, что принц Гарри сможет с помощью этой книги рассказать историю "Мегзита".

Королева раздражена из-за выхода мемуаров и готова защищаться от публичных нападок внука. Елизавета II уже поручила своим адвокатам связаться не только с юристами внука, но и издательства, которое и будет публиковать книгу.

Так, издательство Penguin Random House предупредили о том, что родственники принца Гарри готовы подать против него иск о клевете, если же книга либо нарушит их право на частную жизнь, либо будет содержать обвинения.-0-

 
 
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Королева раздражена из-за выхода мемуаров и готова защищаться от публичных нападок внука.
 
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