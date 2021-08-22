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Ученые из Новой Зеландии представили гипотезу происхождения Лох-несского чудовища
23.08.2021 06:15 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Новой Зеландии представили гипотезу происхождения Лох-несского чудовища
Профессор Нил Геммел и его команда из Университета Отаго (Новая Зеландия) изучила озеро Лох-Несс и представили новую гипотезу происхождения мифа, сообщает
В ходе проведенных исследований ученым не удалось обнаружить следов пребывания в озере доисторической рептилии. В то же время, была проведена масштабная работа по исследованию живых организмов, а в воде были обнаружены частицы ДНК угря.
Ученые не исключили, что некоторые особи угрей могли иметь генетические отклонения и, как следствие, достигать огромного для своего вида размера, превышающего 4 метра. Вероятно, что подобные рыбы со змеевидной формой тела могли стать основой легенды о доисторической морской рептилии.-0-
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В ходе проведенных исследований ученым не удалось обнаружить следов пребывания в озере доисторической рептилии.
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