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Жертвами урагана "Грейс" в Мексике стали 11 человек
23.08.2021 08:59 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мексике 11 человек стали жертвами урагана "Грейс", который 21 августа обрушился на восточное побережье страны, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Отмечается, что у урагана третья категория опасности. Так, в центральном штате Пуэбла опознаны тела трех погибших в результате разгула стихии. Ранее сообщалось об одном человеке, который погиб на территории этого административного округа.
В штате Веракрус на востоке Мексики при сходе оползня на жилой дом жертвами стали восемь человек, из них шестеро - члены одной семьи.
Ураган "Грейс" достиг суши в субботу ночью и стал двигаться в юго-западном направлении. В течение дня он потерял силу и рассеялся над центральной частью Мексики.-0-
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Ураган "Грейс" достиг суши в субботу ночью и стал двигаться в юго-западном направлении. В течение дня он потерял силу и рассеялся над центральной частью Мексики.
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