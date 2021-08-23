ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жертвами урагана "Грейс" в Мексике стали 11 человек

23.08.2021 08:59 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мексике 11 человек стали жертвами урагана "Грейс", который 21 августа обрушился на восточное побережье страны, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Отмечается, что у урагана третья категория опасности. Так, в центральном штате Пуэбла опознаны тела трех погибших в результате разгула стихии. Ранее сообщалось об одном человеке, который погиб на территории этого административного округа.

В штате Веракрус на востоке Мексики при сходе оползня на жилой дом жертвами стали восемь человек, из них шестеро - члены одной семьи.

Ураган "Грейс" достиг суши в субботу ночью и стал двигаться в юго-западном направлении. В течение дня он потерял силу и рассеялся над центральной частью Мексики.-0-
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 Ураган "Грейс" достиг суши в субботу ночью и стал двигаться в юго-западном направлении. В течение дня он потерял силу и рассеялся над центральной частью Мексики.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Более 20 человек погибли при наводнении в американском Теннесси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by