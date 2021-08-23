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В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,7
23.08.2021 11:59 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на греческом острове Крит, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился в 156 км к юго-востоку от Ираклиона (население 137 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 30 км.
Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали.-0-
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Эпицентр находился в 156 км к юго-востоку от Ираклиона (население 137 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 30 км.
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