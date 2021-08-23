|
"Талибан" требует полного вывода военных США
23.08.2021 20:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
"С целью предотвращения скопления людей и беспорядков приостановлены все вылеты и прилеты в аэропорт Кабула", - сообщает управление гражданской авиации Афганистана. Ответственность за инциденты со стрельбой и гибелью людей в воздушной гавани движение "Талибан" возложило на США! Накануне там прогремели очередные выстрелы. В перестрелку с неизвестными вступили американские и немецкие военнослужащие. Погиб один афганский военный, еще трое ранены.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"С целью предотвращения скопления людей и беспорядков приостановлены все вылеты и прилеты в аэропорт Кабула", - сообщает управление гражданской авиации...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)