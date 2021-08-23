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"Талибан" требует полного вывода военных США

23.08.2021 20:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

"С целью предотвращения скопления людей и беспорядков приостановлены все вылеты  и прилеты в аэропорт Кабула", - сообщает  управление гражданской авиации Афганистана. Ответственность за инциденты со стрельбой и гибелью людей в воздушной гавани движение "Талибан" возложило на США! Накануне там прогремели очередные выстрелы. В перестрелку с неизвестными вступили американские и немецкие военнослужащие. Погиб один афганский военный, еще трое ранены.

Представители новой власти призвали солдат США покинуть Афганистан до конца месяца. ВОЗ и ЮНИСЕФ тем временем призывают установить воздушный коридор для доставки в Афганистан  гуманитарной помощи. В самом необходимом остро нуждаются по меньшей мере 18 миллионов человек.

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"С целью предотвращения скопления людей и беспорядков приостановлены все вылеты  и прилеты в аэропорт Кабула", - сообщает  управление гражданской авиации...
 
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