"Талибан" требует полного вывода военных США

Источник материала: БT

"С целью предотвращения скопления людей и беспорядков приостановлены все вылеты и прилеты в аэропорт Кабула", - сообщает управление гражданской авиации Афганистана. Ответственность за инциденты со стрельбой и гибелью людей в воздушной гавани движение "Талибан" возложило на США! Накануне там прогремели очередные выстрелы. В перестрелку с неизвестными вступили американские и немецкие военнослужащие. Погиб один афганский военный, еще трое ранены.



Представители новой власти призвали солдат США покинуть Афганистан до конца месяца. ВОЗ и ЮНИСЕФ тем временем призывают установить воздушный коридор для доставки в Афганистан гуманитарной помощи. В самом необходимом остро нуждаются по меньшей мере 18 миллионов человек.



Новости по теме:



