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Число жертв пожара на нефтедобывающей платформе в Мексике возросло до пяти

23.08.2021 23:33 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек стали жертвами пожара на нефтедобывающей платформе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе в воскресенье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу предприятия Октавио Ромеро Оропеса.

"К сожалению, погибли пять человек, шестеро пострадали и двое пропали без вести", - сказал он. Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил об одном погибшем и нескольких пропавших без вести. Состояние одного из получивших ожоги оценивается как тяжелое. Компания пообещала провести расследование обстоятельств аварии.

В начале июля утечка газа на подводном трубопроводе Pemex в Мексиканском заливе вызвала сильный пожар, при этом никто не пострадал.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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 Компания пообещала провести расследование обстоятельств аварии.
 
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