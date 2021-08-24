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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Курильских островах

24.08.2021 09:19 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Курильских островах, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 542 км от Петропавловска-Камчатского (население 187 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 40 км.

Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Эпицентр находился в 542 км от Петропавловска-Камчатского (население 187 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 40 км.
 
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