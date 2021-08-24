Источник материала: БелТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жертвами проливных дождей и паводков в Судане стали 52 человека "Число людей, погибших в результате проливных дождей и паводков, выросло до 52", - сказал официальный представитель Национального совета по гражданской обороне...

24 августа, Хартум /БЕЛТА - Синьхуа/. В Судане 52 человека погибли в результате проливных дождей и паводков. Об этом заявили суданские власти."Число людей, погибших в результате проливных дождей и паводков, выросло до 52", - сказал официальный представитель Национального совета по гражданской обороне Судана Абдул-Джалиль Абдул-Рахим. По его словам, 26 человек погибли в провинции Нил, расположенной на севере Судана.Официальный представитель добавил, что 3 890 домов были полностью уничтожены, а более 12,5 тыс. - частично повреждены.С июня по октябрь в Судане часто происходят паводки, вызванные проливными дождями.-0-