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Жертвами проливных дождей и паводков в Судане стали 52 человека
24.08.2021 10:57 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА24 августа, Хартум /БЕЛТА - Синьхуа/. В Судане 52 человека погибли в результате проливных дождей и паводков. Об этом заявили суданские власти.
"Число людей, погибших в результате проливных дождей и паводков, выросло до 52", - сказал официальный представитель Национального совета по гражданской обороне Судана Абдул-Джалиль Абдул-Рахим. По его словам, 26 человек погибли в провинции Нил, расположенной на севере Судана.
Официальный представитель добавил, что 3 890 домов были полностью уничтожены, а более 12,5 тыс. - частично повреждены.
С июня по октябрь в Судане часто происходят паводки, вызванные проливными дождями.-0-
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"Число людей, погибших в результате проливных дождей и паводков, выросло до 52", - сказал официальный представитель Национального совета по гражданской обороне...
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