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Захарова посоветовала НАТО решить собственные проблемы, прежде чем думать о спасении мира

24.08.2021 13:41 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга по Афганистану, посоветовала Североатлантическому альянсу сначала решить собственные проблемы, а потом уже планировать спасение вселенной, сообщает ТАСС.

"План для НАТО очевиден: заняться решением собственных проблем, обновить теоретическую базу и практический подход, а затем уже задумывать спасение вселенной", - написала она в своем Telegram-канале.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не допустит, чтобы международный терроризм угрожал альянсу с территории Афганистана. Но при этом, по его словам, НАТО не владеет информацией, какую часть оружия и техники военные альянса уничтожили при уходе из Афганистана. "Похоже на комический монолог из "Полицейской академии", - подчеркнула в этой связи Мария Захарова.

Как отметила дипломат, эти высказывания свидетельствуют о том, что альянс потерял ориентацию в пространстве, однако по-прежнему претендует быть одной из главных сил обеспечения международной безопасности. "НАТО - унесенный ветром самоуверенности и деструктива военно-политический блок: альянс потерял ориентацию в пространстве и контроль даже над самим собой, при этом претендует на некое место в обеспечении международной безопасности. Это как сломанными инструментами пытаться делать микрохирургическую операцию - лучше не начинать", - добавила Мария Захарова.

За последние 20 лет США предоставили армии Афганистана более 6,5 млн единиц стрелкового оружия, включая штурмовые винтовки М16 и М4, а также большое количество боеприпасов. Во время предпринятого в августе наступления талибы захватили большое количество американского оружия, а также средства связи, приборы ночного видения и другое военное снаряжение. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник сообщил, что сторонники радикального движения "Талибан" также завладели некоторым количеством военных самолетов, вертолетов и ракет, что вызывает озабоченность у руководства США.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"План для НАТО очевиден: заняться решением собственных проблем, обновить теоретическую базу и практический подход, а затем уже задумывать спасение вселенной", -...
 
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