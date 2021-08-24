В Риге более 150 тысяч человек выстроились в живую цепь в протест против обязательной вакцинации от COVID-19

Источник материала: БT

Жители Риги выстроились в живую цепь, чтобы выразить протест против обязательной вакцинации от COVID-19. По словам властей города, было около 7 тысяч человек. Однако только зарегистрировались для участия в акции почти 93 тысячи. А большая часть противников принудительных прививок выразили протест без регистрации. Таким образом, в "цепь солидарности" против произвола правительства встали более 150 тысяч граждан и не только Латвии, но Литвы и Эстонии. Обошлось без существенных нарушений порядка, но сам масштаб акции показательный, и стал сигналом народного сопротивления.





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