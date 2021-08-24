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ООН призвала Польшу принять мигрантов, которые сейчас удерживаются на границе

24.08.2021 17:01 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) призвало Польшу допустить на свою территорию мигрантов, которые сейчас удерживаются на границе. Соответствующее заявление было размещено на сайте представительства УВКБ в Польше.

УВКБ выразило обеспокоенность в связи с сообщениями о группе из нескольких десятков человек, которые в течение многих дней удерживаются в приграничной полосе возле города Уснарж-Горны на польско-белорусской границе.

"По нашей информации, группа состоит в основном из выходцев из Афганистана и Ирака, включая детей, женщин и людей, нуждающихся в медицинской помощи. Некоторые из этой группы могут нуждаться в международной защите и, насколько нам известно, заявили о намерении подать прошение о предоставлении убежища", - говорится в заявлении.

"Хотя мы с пониманием относимся к проблемам, связанным с увеличением числа людей, въезжающих в Польшу, мы обращаемся к польским властям с просьбой предоставить этим людям доступ на территорию, немедленную медицинскую и юридическую помощь, а также психологическую и социальную поддержку", - сказал представитель УВКБ ООН в Польше Кристин Гойер.

В УВКБ также подчеркнули, что все государства имеют право управлять своими границами в соответствии с международным правом, но при условии соблюдения прав человека, включая право на убежище.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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УВКБ выразило обеспокоенность в связи с сообщениями о группе из нескольких десятков человек, которые в течение многих дней удерживаются в приграничной полосе...
 
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