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В Испании выгорели 46 тыс. га леса и пострадали десятки населенных пунктов

24.08.2021 18:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

13 территорий в Испании объявлены зонами катастрофы в связи с лесными пожарами. И этим зонам теперь будут перечислены бюджетные средства на ликвидацию ущерба, понесенного гражданами и агропромышленными предприятиями. Хотя большинство очагов локализованы, правительство столкнулось с необходимостью оказать массированную денежную помощь пострадавшим. Так, в провинции Кастилья выгорели 22 тысячи гектаров, всего же по стране в этом году уничтожен лес на площади в 46 тысяч гектаров. Серьезно пострадали сельскохозяйственные угодья и десятки населенных пунктов. 


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13 территорий в Испании объявлены зонами катастрофы в связи с лесными пожарами. И этим зонам теперь будут перечислены бюджетные средства на ликвидацию ущерба,...
 
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