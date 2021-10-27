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Самолет рейса Каир-Москва подал сигнал тревоги и возвращается в аэропорт вылета
27.10.2021 13:05 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский Airbus подал сигнал тревоги после вылета из Каира в Москву, сообщил ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
"Самолет Airbus A220 рейса Каир - Москва подал сигнал тревоги после вылета, он возвращается в аэропорт", - сказал собеседник агентства.-0-
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"Самолет Airbus A220 рейса Каир - Москва подал сигнал тревоги после вылета, он возвращается в аэропорт", - сказал собеседник агентства.
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