При взрыве автомобиля в Ливерпуле погиб человек

Источник материала: БелТА

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При взрыве автомобиля возле больницы в Ливерпуле погиб один человек. Есть вероятность, что могут быть и другие жертвы. Еще один человек пострадал. Он госпитализирован, его жизни ничто не угрожает, сообщает ТАСС.

По предварительным данным полиции, речь идет о такси, которое остановилось возле медицинского учреждения незадолго до взрыва. Инцидент произошел утром в воскресенье.

Специалисты по борьбе с терроризмом подключились к расследованию произошедшего. По данным телеканала ITV News, полиция арестовала троих мужчин. Все они в возрасте 21, 26 и 29 лет были задержаны в районе Кенсингтон британского города.

Утверждается, что целью атаки неизвестных стало здание, находящееся рядом с медучреждением, так как там находится большое количество мирных жителей и военных. Очевидцы говорят, что взрыв был такой мощный, что в находящихся в нескольких километрах от места взрыва домах разбились окна.-0-