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На складе Новолипецкого металлургического комбината в России произошел взрыв
15.11.2021 06:07 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел на складе Новолипецкого металлургического комбината, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Произошло загорание конвейера углеподготовки на складе угля. Прибывшие пожарные возгорание не обнаружили, найдены следы взрыва. Частично повреждена кровля склада", - сказал собеседник агентства. По его данным, за взрывом последовал пожар. На складе сохраняется задымление, там могут находиться люди. Пожарные проводят разведку.
Один человек пострадал в результате пожара. "Там пострадала одна женщина, на место выехали скорые, пожарные, полиция", - сказал собеседник агентства.
В компании подтвердили, что на складе НЛМК произошел хлопок с последующим возгоранием конвейера. Оно было ликвидировано в течение 15 минут. В результате ЧП повреждена часть кровли цеха. Иинцидент не повлиял на производственный процесс.-0-
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Произошел хлопок с последующим возгоранием конвейера. Оно было ликвидировано в течение 15 минут. В результате ЧП повреждена часть кровли цеха. Иинцидент не...
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