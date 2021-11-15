На складе Новолипецкого металлургического комбината в России произошел взрыв

Источник материала: БелТА

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел на складе Новолипецкого металлургического комбината, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Произошло загорание конвейера углеподготовки на складе угля. Прибывшие пожарные возгорание не обнаружили, найдены следы взрыва. Частично повреждена кровля склада", - сказал собеседник агентства. По его данным, за взрывом последовал пожар. На складе сохраняется задымление, там могут находиться люди. Пожарные проводят разведку.

Один человек пострадал в результате пожара. "Там пострадала одна женщина, на место выехали скорые, пожарные, полиция", - сказал собеседник агентства.

В компании подтвердили, что на складе НЛМК произошел хлопок с последующим возгоранием конвейера. Оно было ликвидировано в течение 15 минут. В результате ЧП повреждена часть кровли цеха. Иинцидент не повлиял на производственный процесс.-0-