ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На складе Новолипецкого металлургического комбината в России произошел взрыв

15.11.2021 06:07 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел на складе Новолипецкого металлургического комбината, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Произошло загорание конвейера углеподготовки на складе угля. Прибывшие пожарные возгорание не обнаружили, найдены следы взрыва. Частично повреждена кровля склада", - сказал собеседник агентства. По его данным, за взрывом последовал пожар. На складе сохраняется задымление, там могут находиться люди. Пожарные проводят разведку.

Один человек пострадал в результате пожара. "Там пострадала одна женщина, на место выехали скорые, пожарные, полиция", - сказал собеседник агентства.

В компании подтвердили, что на складе НЛМК произошел хлопок с последующим возгоранием конвейера. Оно было ликвидировано в течение 15 минут. В результате ЧП повреждена часть кровли цеха. Иинцидент не повлиял на производственный процесс.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Произошел хлопок с последующим возгоранием конвейера. Оно было ликвидировано в течение 15 минут. В результате ЧП повреждена часть кровли цеха. Иинцидент не...
 
Новости дня
Новости в мире
 
По крайней мере один человек погиб из-за последствий непогоды на Сардинии
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Новости Мира

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by