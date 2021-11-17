В Париже ограничили скорость электросамокатов до 10 км/ч

Источник материала: БелТА

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение электросамокатов в некоторых районах Парижа будет значительно ограничено, сообщает "МИР24" .

Согласно распоряжению мэрии города, три оператора проката Lime, Dott и Tiers, чей парк насчитывает 15 тысяч электросамокатов, будут автоматически уменьшать скорость устройств до 10 километров в час в 662 зонах города. Речь идет о садах, парках, улицах, где находятся школы, дворах вокруг мэрии, а также во всех местах массового скопления людей – в пешеходных зонах, торговых кварталах и рядом с религиозными учреждениями.

Решение об ограничении скорости электросамокатов было принято мэрией после 375 происшествий, связанных с этими устройствами, один из которых оказался смертельным.-0-