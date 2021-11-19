Десять человек пострадали при взрыве на военной базе в Канаде

Источник материала: БелТА

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При взрыве на военной базе "Комокс" Вооруженных Сил Канады на острове Ванкувер пострадали десять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

Медицинская помощь была оказана 10 пострадавшим, 4 доставили в больницу, в том числе 1 на вертолете. Ранее сообщалось о 2 пострадавших.

По предварительным данным, в нежилом здании казармы, где в настоящее время проводятся ремонтные работы, прогремел взрыв бытового газа. Произошло частичное обрушение постройки.-0-