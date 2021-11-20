Источник материала: БелТА

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Службы безопасности эвакуировали пассажиров в аэропорту Атланты - штат Джорджия США после "случайного выстрела". Об этом сообщает ТАСС.

В международном аэропорту Атланты объявлена эвакуация из-за стрельбы.

Пресс-служба аэропорта информацию о человеке, продолжающем стрельбу, не подтвердила, отметив, что "угрозы пассажирам и сотрудникам нет". "В аэропорту был зафиксирован случайный выстрел", - указывается в публикации. При этом не поясняется, кто стрелял.

Телекомпания CNN уточняет, что работа аэропорта временно приостановлена.-0-