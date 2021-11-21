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В Чехии 1300 человек эвакуировали после обнаружения бомбы времен Второй мировой

21.11.2021 06:07 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чешском городе Острава 1300 человек эвакуировали после обнаружения авиационной бомбы времен Второй мировой войны, передает "МИР24".

Часть жителей покинули свои дома самостоятельно, они расположились в спортзале соседней школы. Других увезли на пожарном автобусе.

После окончания эвакуации бомбу вывезут за пределы города и уничтожат.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Часть жителей покинули свои дома самостоятельно, они расположились в спортзале соседней школы. Других увезли на пожарном автобусе.
 
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