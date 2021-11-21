В Чехии 1300 человек эвакуировали после обнаружения бомбы времен Второй мировой

Источник материала: БелТА

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чешском городе Острава 1300 человек эвакуировали после обнаружения авиационной бомбы времен Второй мировой войны, передает "МИР24" .

Часть жителей покинули свои дома самостоятельно, они расположились в спортзале соседней школы. Других увезли на пожарном автобусе.

После окончания эвакуации бомбу вывезут за пределы города и уничтожат.-0-