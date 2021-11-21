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Не менее четырех человек погибли на западе Канады из-за наводнений

21.11.2021 06:07 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поисковые группы обнаружили тела четырех погибших в грязевых потоках в западной канадской провинции Британская Колумбия, где со среды объявлен режим чрезвычайного положения в связи с масштабными наводнениями, вызванными ливнями. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время продолжается поиск еще как минимум одного пропавшего без вести.

Ливни в регионе начались в минувшие выходные, когда за несколько дней выпало более 250 мм осадков в виде дождя, что превышает месячную норму. Местами уровень воды в водоемах поднялся на 3,5 м. Из-за этого несколько десятков тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли тысячи домашних животных на местных фермах.

Для ликвидации последствий наводнений привлечены военнослужащие Вооруженных сил Канады.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время продолжается поиск еще как минимум одного пропавшего без вести. Для ликвидации последствий наводнений привлечены военнослужащие Вооруженных...
 
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