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ФОТОФАКТ: Небоскреб в Дубае окрасился в цвет национального флага Беларуси
23.11.2021 06:07 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самое высокое здание мира Бурдж-Халифа окрасилась в цвет флага Беларуси в честь национального дня страны на Экспо 2020 в Дубае.-0-
Фото Оксаны Манчук
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Самое высокое здание мира Бурдж-Халифа окрасилась в цвет флага Беларуси в честь национального дня страны на Экспо 2020 в Дубае.
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