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ФОТОФАКТ: Небоскреб в Дубае окрасился в цвет национального флага Беларуси

23.11.2021 06:07 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самое высокое здание мира Бурдж-Халифа окрасилась в цвет флага Беларуси в честь национального дня страны на Экспо 2020 в Дубае.-0-

Фото Оксаны Манчук

ФОТОФАКТ: Небоскреб в Дубае окрасился в цвет национального флага Беларуси
ФОТОФАКТ: Небоскреб в Дубае окрасился в цвет национального флага Беларуси
ФОТОФАКТ: Небоскреб в Дубае окрасился в цвет национального флага Беларуси
ФОТОФАКТ: Небоскреб в Дубае окрасился в цвет национального флага Беларуси
 
Теги: Минск
 
 
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Самое высокое здание мира Бурдж-Халифа окрасилась в цвет флага Беларуси в честь национального дня страны на Экспо 2020 в Дубае.
 
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