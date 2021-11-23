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В Болгарии при аварии туравтобуса погибли 45 человек
23.11.2021 07:27 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате аварии туристического автобуса в Болгарии погибли 45 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство БГНЕС.
По имеющейся информации, сегодня около 3.00 по местному времени туристический автобус из Северной Македонии попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" на участке София - Ботевград. На месте происшествия погибли 45 человек, среди которых 12 детей. Сообщается, что выжили 7 человек, пострадавшие доставлены в медучреждения.
На месте происшествия проходят оперативно-следственные мероприятия.-0-
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Около 3.00 по местному времени туристический автобус из Северной Македонии попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" на участке София - Ботевград. На месте...
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