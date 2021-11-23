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Байден намерен вновь участвовать в президентских выборах в США в 2024 году

23.11.2021 08:33 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году. Об этом заявила 22 ноября на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает ТАСС.

Ее попросили прокомментировать появившиеся ранее в СМИ сообщения, согласно которым Байден заявил своим сторонникам, что он планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году. "Да, это его намерение", - подтвердила Псаки.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что сам Байден и представители его ближайшего окружения в последние дни заверяют сторонников в том, что 79-летний американский лидер будет баллотироваться на второй срок в 2024 году. Эти усилия предпринимаются в связи с тем, что многие демократы предполагают, что Байден, возможно, не будет участвовать в следующих выборах, учитывая, в частности, его возраст (к моменту голосования ему будет 81 год). Еще один аспект связан со снижением рейтинга популярности. К настоящему моменту работу Байдена на посту президента одобряют, согласно ряду опросов, около 40% жителей страны.

Как ожидается, официально о своем решении по поводу участия в борьбе за пост президента Байден объявит после промежуточных выборов в Конгресс. Они пройдут в ноябре 2022 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее газета The Washington Post сообщила, что сам Байден и представители его ближайшего окружения в последние дни заверяют сторонников в том, что 79-летний американский...
 
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