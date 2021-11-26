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Землетрясение магнитудой 6 произошло в Мьянме
26.11.2021 07:53 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр располагался на расстоянии 26 км к северо-западу от города Хакха с населением около 20 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 30 км.
Сообщения о возможных разрушениях и пострадавших не поступали.-0-
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26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на...
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