Землетрясение магнитудой 6 произошло в Мьянме

Источник материала: БелТА

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр располагался на расстоянии 26 км к северо-западу от города Хакха с населением около 20 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 30 км.

Сообщения о возможных разрушениях и пострадавших не поступали.-0-