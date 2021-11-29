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Умер основатель команды "Формулы-1" Фрэнк Уильямс

29.11.2021 06:07 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель и бывший экс-руководитель команды "Формулы-1" "Уильямс" Фрэнк Уильямс скончался на 80-м году жизни, сообщает "МИР24".

Генеральный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали в свою очередь подтвердил, что с ним связалась Клэр Уильямс, которая сообщила ему печальную новость о смерти своего отца.

Команда "Уильямс" была основана в 1966 году и с 1977 года принимает участие в "Формуле-1". Пилоты команды семь раз завоевывали звание чемпиона мира. В активе команды девять Кубков конструкторов, последний из которых британцы брали в 1997 году.

Фрэнк Уильямс в 1987 году был награжден Орденом Британской империи, а в 1999 году получил титул сэра.-0-

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Фрэнк Уильямс в 1987 году был награжден Орденом Британской империи, а в 1999 году получил титул сэра.
 
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