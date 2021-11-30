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Барбадос стал республикой

30.11.2021 08:27 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карибское островное государство Барбадос сегодня официально стало республикой. В должность также вступила избранная в октябре президент страны Сандра Мэйсон, королева Великобритании Елизавета II больше не будет являться главой карибского государства. Об этом сообщает ТАСС.

На площади Национальных героев в столице Барбадоса Бриджтауне был спущен штандарт королевы. После инаугурационной речи Сандры Мэйсон над площадью был поднят штандарт президента республики. В конце сентября Палата собрания (нижняя палата парламента) Барбадоса единогласно поддержала поправки в конституцию, по которым королева Великобритании Елизавета II больше не будет являться главой карибской страны. В октябре парламентарии избрали на пост президента страны 72-летнюю Сандру Мэйсон, которая являлась генерал-губернатором острова с 2018 года.

Барбадос - независимое государство в составе Содружества, возглавляемого Великобританией. Остров останется в составе объединения и после провозглашения республики. Барбадос расположен в восточной части Карибского бассейна, на острове проживают более 287 тыс. человек. Страна получила независимость 30 ноября 1966 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На площади Национальных героев в столице Барбадоса Бриджтауне был спущен штандарт королевы. После инаугурационной речи Сандры Мэйсон над площадью был поднят...
 
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