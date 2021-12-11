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Число жертв ДТП с мигрантами на юге Мексики возросло до 55

11.12.2021 06:07 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв ДТП с грузовиком, перевозившим мигрантов в южном штате Чьяпас, увеличилось до 55. Об этом сообщает ТАСС.

Умер еще один человек, общее число жертв достигло 55. Травмы в ДТП получили более 100 человек, несколько из них по-прежнему остаются в больницах.

Грузовик с прицепом, в котором находились выходцы из ряда стран Центральной Америки, в четверг врезался в подпорную стену и перевернулся неподалеку от города Тустла-Гутьеррес, столицы Чьяпаса. Водитель транспортного средства скрылся с места происшествия, правоохранительные органы ведут его поиск. В связи с гибелью людей в автокатастрофе прокуратура региона возбудила уголовное дело об убийстве.

По предварительным данным, мигранты из Гватемалы и Гондураса собирались добраться до границы с США. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования родным и близким погибших иностранцев и распорядился предоставить помощь пострадавшим. Для этого в регион была направлена рабочая группа во главе с национальным координатором сил гражданской обороны Лаурой Веласкес.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Умер еще один человек, общее число жертв достигло 55. Травмы в ДТП получили более 100 человек, несколько из них по-прежнему остаются в больницах.
 
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