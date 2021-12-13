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В Мексике поезд врезался в автомобиль

13.12.2021 06:07 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовой поезд врезался в легковой автомобиль в городе Леон в штате Гуанахуато в центральной части Мексики. Жертвами ДТП стали пять человек, в том числе четверо детей, сообщает ТАСС.

Сотрудники прокуратуры приступили к расследованию обстоятельств трагедии. По словам свидетелей, водитель автомобиля попытался проскочить перед составом на железнодорожном переезде, но не успел выполнить этот маневр.

Вместе с мужчиной погибли двое его сыновей и двое их друзей в возрасте 12 и 11 лет. По предварительным данным, они собирались посетить футбольный матч.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Вместе с мужчиной погибли двое его сыновей и двое их друзей в возрасте 12 и 11 лет. По предварительным данным, они собирались посетить футбольный матч.
 
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