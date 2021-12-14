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Тимошенко: Украина впервые за годы независимости оказалась на последнем месте в Европе по ВВП

14.12.2021 09:59 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Украина впервые за годы независимости опустилась на последнее место в Европе по уровню ВВП на душу населения. Об этом заявила глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной раде, сообщается на официальном сайте партии.

По словам Юлии Тимошенко, энергетический кризис в Украине уже вызывал рост цен и инфляцию. "Вы не представляете, что сейчас происходит с бизнесом, который не может платить ни по счетам за газ, который стоит от 42-49 гривен за кубометр, ни за отопление, ни за электроэнергию, которая растет в цене каждый день. Как следствие, у нас колоссальная инфляция в стране, которую скрывают в цифрах, но люди ее видят на прилавках магазинов. Цены уже непосильны не только для пенсионеров, но и части среднего класса", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

По ее словам, рост цен ощущает каждая украинская семья, поэтому Верховная рада должна срочно вмешаться в ситуацию.

"Я бы хотела, чтобы мы немедленно обсудили этот вопрос, потому что это прямо бьет по доходам каждой семьи. И на этом фоне не происходит индексаций ни заработных плат, ни пенсий, ни социальных выплат. Бедность, с которой вы предлагали покончить, не просто законсервирована - мы впервые в истории независимости Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП. И об этом все вы должны отчитываться и рассказывать людям", - убеждена лидер "Батькивщины".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Энергетический кризис в Украине уже вызывал рост цен и инфляцию. "Вы не представляете, что сейчас происходит с бизнесом, который не может платить ни по счетам за...
 
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