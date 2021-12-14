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Машина с мигрантами врезалась в дом в Венгрии, семь человек погибли
14.12.2021 10:05 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
14 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере семь человек погибли, еще четверо пострадали в результате аварии, произошедшей в ночь на 14 декабря в венгерском городе Морахалом на юге страны, сообщает ТАСС.
По данным венгерской полиции, перевозивший мигрантов автомобиль врезался в дом. "Автомобиль врезался в дом и перевернулся. Помимо водителя в машине ехали десять нелегальных мигрантов. В результате аварии пострадали четверо вместе с водителем, остальные погибли на месте. Водитель был задержан и привлечен к ответственности в окружном управлении полиции за контрабанду людей и создание несчастного случая со смертельным исходом", - говорится в опубликованном заявлении полиции.
Информация о состоянии пострадавших не приводится.
В правоохранительных органах не уточнили, был ли дом жилым. На обнародованной полицией фотографии изображен небольшой одноэтажный частный дом с незначительными повреждениями.-0-
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Автомобиль врезался в дом и перевернулся. Помимо водителя в машине ехали десять нелегальных мигрантов. В результате аварии пострадали четверо вместе с водителем,...
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