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В квартире устроившего взрыв в монастыре в Серпухове нашли компоненты для самодельной бомбы

14.12.2021 10:11 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компоненты для изготовления СВУ изъяты в квартире бывшего гимназиста, устроившего взрыв в Серпуховском женском монастыре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В квартире, где проживал молодой человек, найдены компоненты для изготовления СВУ, которое он собирал несколько месяцев. Предварительно, он брал инструкции из интернета", - сказал собеседник агентства.

Ранее поступала информация, что устроивший взрыв умер от потери крови, но затем источник сообщил, что злоумышленник выжил и находится в крайне тяжелом состоянии. Ему оторвало ногу при взрыве. Молодого человека пока не могут допросить из-за тяжелого состояния. Ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу. В СК подтвердили, что напавший на гимназию при монастыре жив и находится в реанимации.

13 декабря 18-летний бывший ученик православной гимназии рядом с Введенским Владычным женским монастырем в Серпухове у порога учреждения подорвал взрывное устройство. В результате взрыва пострадали 12 человек. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"В квартире, где проживал молодой человек, найдены компоненты для изготовления СВУ, которое он собирал несколько месяцев. Предварительно, он брал инструкции из...
 
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