|
В квартире устроившего взрыв в монастыре в Серпухове нашли компоненты для самодельной бомбы
14.12.2021 10:11 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компоненты для изготовления СВУ изъяты в квартире бывшего гимназиста, устроившего взрыв в Серпуховском женском монастыре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В квартире, где проживал молодой человек, найдены компоненты для изготовления СВУ, которое он собирал несколько месяцев. Предварительно, он брал инструкции из интернета", - сказал собеседник агентства.
Ранее поступала
13 декабря 18-летний бывший ученик православной гимназии рядом с Введенским Владычным женским монастырем в Серпухове у порога учреждения
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"В квартире, где проживал молодой человек, найдены компоненты для изготовления СВУ, которое он собирал несколько месяцев. Предварительно, он брал инструкции из...
|
Архив (Новости Мира)