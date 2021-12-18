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В Лондоне открылась выставка вещей, принадлежавших пассажирам "Титаника"

18.12.2021 06:07 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне открылась выставка "Титаник", где выставлены личные вещи пассажиров а также в натуральную величину воссозданы коридоры и каюты корабля, сообщает "Евроньюс".

Выставка позволяет по-новому взглянуть на трагедию лайнера, затонувшего в 1912 году после столкновения с айсбергом во время своего первого рейса. Здесь можно увидеть ночное платье, которое надела одна из выживших в ночь катастрофы, обручальное кольцо, посуду, найденную в секции первого класса.

"Мы думаем, что люди смогут лучше понять историю "Титаника" и, надеюсь, побороть многие мифы и легенды, неправильные представления, которые о ней сложились, и познакомиться с подлинной историей", - сказал генеральный директор компании Musealia, владельца выставки "Титаник" Луис Феррейро.-0-

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Выставка позволяет по-новому взглянуть на трагедию лайнера, затонувшего в 1912 году после столкновения с айсбергом во время своего первого рейса.
 
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