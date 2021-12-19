ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Китае обрушилась часть пандусного моста

19.12.2021 06:07 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли, четверо получили травмы различной степени тяжести в результате обрушения части пандусного моста в городе Эчжоу в Центральном Китае. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на провинциальные управления транспорта и общественной безопасности.

Инцидент произошел в субботу около 15:36 по местному времени. Обрушилась часть моста, соединяющего скоростные автомагистрали Шанхай-Чунцин и Дацин-Гуанчжоу. С моста упали три грузовика, а легковой автомобиль был раздавлен рухнувшим одностоечным мостом.

В момент аварии на мосту велось мелкомасштабное строительство. Двое человек погибли на месте. Причины произошедшего выясняются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три человека погибли, четверо получили травмы различной степени тяжести в результате обрушения части пандусного моста в городе Эчжоу в Центральном Китае.
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Турции перевернулся пассажирский автобус - есть погибшие
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Новости Мира

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by