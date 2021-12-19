В Китае обрушилась часть пандусного моста

Источник материала: БелТА

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли, четверо получили травмы различной степени тяжести в результате обрушения части пандусного моста в городе Эчжоу в Центральном Китае. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на провинциальные управления транспорта и общественной безопасности.

Инцидент произошел в субботу около 15:36 по местному времени. Обрушилась часть моста, соединяющего скоростные автомагистрали Шанхай-Чунцин и Дацин-Гуанчжоу. С моста упали три грузовика, а легковой автомобиль был раздавлен рухнувшим одностоечным мостом.

В момент аварии на мосту велось мелкомасштабное строительство. Двое человек погибли на месте. Причины произошедшего выясняются.-0-