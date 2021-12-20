Умер участник квартета Il Divo Карлос Марин

Источник материала: БелТА

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солист известного квартета Il Divo Карлос Марин умер в воскресенье на 54-м году жизни. Сообщает об этом ТАСС.

По данным газеты El País, 7 декабря Марин, находившийся на гастролях в Великобритании, почувствовал недомогание и был помещен в одну из больниц Манчестера. 8 декабря его перевели в отделение реанимации и ввели в состояние искусственной комы. Подробности о болезни и причине смерти певца не разглашаются.

До основания квартета Карлос Марин пел в таких мюзиклах, как "Отверженные", "Красавица и Чудовище", "Человек из Ла-Манчи". Баритон исполнял партии в операх "Травиата", "Мадам Баттерфляй" и "Севильский цирюльник".рован британским продюсером Саймоном Коуэллом. В состав группы вошли швейцарец Урс Бюлер, американец Дэвид Миллер, испанец Марин и француз Себастьен Изамбар. Коллектив был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый коммерчески успешный международный поп-проект. Группа записала 10 пластинок и продала около 30 млн копий альбомов.-0-