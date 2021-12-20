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На Филиппинах из-за тайфуна "Раи" погибли 169 человек

20.12.2021 06:07 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв тихоокеанского тайфуна "Раи" (местное название Odette) на Филиппинах возросло до 169, передает местная газета The Manila Times со ссылкой на власти.

Наибольшее число погибших зафиксировано в регионе Центральные Висайи – 129 человек. 22 человека погибли в регионе Западные Висайи, десять – в регионе Карага, семеро – в Северном Минданао, еще один – на Полуострове Замбоанга.

Ранее власти сообщали также о 107 пострадавших и 50 пропавших без вести человек.

Тайфун "Раи" стал 22-м в этом сезоне. Он сформировался 16 декабря в западной части Тихого океана, о чем сообщила метеорологическая обсерватория Гонконга. На Филиппинах были эвакуированы более 82 тысяч человек из-за приближения урагана.

Поскольку ураган уже перестал свирепствовать на Филиппинах, и погода прояснилась, правительственные учреждения доставляют в пострадавшие регионы продовольствие и предметы первой необходимости. По прогнозам, эпицентр тайфуна движется в сторону вьетнамской провинции Биньдинь.

 
Теги: Минск
 
 
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Тайфун "Раи" стал 22-м в этом сезоне. Он сформировался 16 декабря в западной части Тихого океана, о чем сообщила метеорологическая обсерватория Гонконга. На...
 
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