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В Литве предложили сохранить транзит белорусских удобрений

20.12.2021 11:47 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литве нет смысла прекращать транзит продукции "Беларуськалия" через свою территорию, заявил депутат Сейма Гинтаутас Палуцкас, сообщают РИА Новости.

"Если сейчас, после всех этих выяснений, правительство взяло бы и сказало: "Смотрите, все в порядке, мы все взвесили, но немного перегнули палку, и удобрения будут возить" - я бы даже сказал, что это разумное поведение. Потому что действительно нет смысла мучить себя и свое общество, особенно если эти санкции очень легко обойти", - сказал Гинтаутас Палуцкас.

Кроме того, депутат осудил предложение Минтранса запретить транзит белорусских товаров. "Мы видим предложения Министерства транспорта, законопроекты, в которых запрещается весь транзит, импорт товаров и услуг из Беларуси. Это совершенно неадекватный ответ на сложившуюся ситуацию", - заключил парламентарий.

В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против "Беларуськалия", а Литовские железные дороги продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату. Главы МИД и Минтранса подали заявления об отставке, однако премьер прошения не удовлетворила. О своем намерении уйти в отставку заявил также глава предприятия "Литовские железные дороги" Мантас Бартушка. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Если сейчас, после всех этих выяснений, правительство взяло бы и сказало: "Смотрите, все в порядке, мы все взвесили, но немного перегнули палку, и удобрения будут...
 
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